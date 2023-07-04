غليزان: زوج يقتل زوجته وجارته ثم ينتحر بحي المحطة الثانية

إهتز صبيحة اليوم حي المحطة الثانية وسط مدينة غليزان على وقع جريمة قتل شنيعة إرتكبها عنصر سابق لدفاع الذاتي.

وراح ضحية هذه الجريمة الشنعاء زوجته فيما أصيبت بعدها جارته المتواجدة في مصلحة الإنعاش بمستشفى محمد بوضياف. ثم إنتحر بسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف. فيما تبقى أسباب الجريمة مجهولة لحد الساعة.

للإشارة، فإن مرتكب الجريمة يبلغ من العمر 62 سنة و زوجته تبلغ من العمر 47 سنة. و تبلغ المرأة” الجارة” 56 سنة من العمر والتي أصيبت بطلقة على مستوى الفخض الأيمن لتتوفى لاحقا بالمستشفى.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات هذه الجريمة الشنعاء.