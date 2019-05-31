غليزان: سكان حي دحمان محمد يطالبون بإعادة تهيئة شبكة الصرف الصحي

أخبار الجزائر
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غليزان: سكان حي دحمان محمد يطالبون بإعادة تهيئة شبكة الصرف الصحي
بقلم وافي مهاجري

طالب سكان حي دحمان محمد بغليزان بضرورة تهيئة شبكة الصرف الصحي المهترئة منذ 8 سنوات، مؤكدين على تخصيص مشروع استعجالي خاصة في ظل تسرب مياه الصرف الصحي .


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