غليزان: سكان حي دحمان محمد يطالبون بإعادة تهيئة شبكة الصرف الصحي
طالب سكان حي دحمان محمد بغليزان بضرورة تهيئة شبكة الصرف الصحي المهترئة منذ 8 سنوات، مؤكدين على تخصيص مشروع استعجالي خاصة في ظل تسرب مياه الصرف الصحي .
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طالب سكان حي دحمان محمد بغليزان بضرورة تهيئة شبكة الصرف الصحي المهترئة منذ 8 سنوات، مؤكدين على تخصيص مشروع استعجالي خاصة في ظل تسرب مياه…
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أكدت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في بيان لها أنه ينتظر خلال السداسي الثاني تحسن تدريجي و ملموس لوفرة الأدوية .
https://www.youtube.com/watch?v=vcjdi9PTaLg
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تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صورا لمدينة جانت، التي حاصرتها السيولة جراء الأمطار الغزيرة والأعاصير التي اجتاحتها هذه الليلة.
وأظهر الصور التي تم تناقلها لمدينة جانت أو…
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