غليزان: سيدة تنجب خمس أطفال بعد 3 سنوات من الإنتظار

وضعت سيدة تنحدر من ولاية شلف صبيحة اليوم الأحد 5 أطفال توائم في صحة جيدة بولاية غليزان بعد 3 سنوات من الإنتظار.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن التوائم هم 4 إناث وطفل من جنس ذكر . وقد أجريت للأم عملية قيصرية في الشهر السابع بعيادة خاصة. للإشارة فإن الأم تبلغ 28 سنة وهي في صحة جيدة رفقة أبناءها الخمسة.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp