غليزان.. شاب يقتل أخاه الصغير طعنا بآلة حادة في أول أيام رمضان

أقدم شاب بغليزان، اليوم الجمعة، على قتل أخيه الصغير بطعنات مدينة عمي موسى بغليزان في اول ايام الشهر الفضيل.

اهتزت مدينة عمي موسى على وقع جريمة قتل شنعاء في أول يوم للشهر الفضيل راح ضحيتها طفل يبلغ 5 سنوات.

بعدما طعنه أخاه المراهق بألة حادة على مستوى الرقبة داخل البيت العائلي الواقع بشارع الرائد سي علي.

حيث حولت جثة الضحية الى مصلحةالاستعجالات الطبية لمستشفى الحاج بن علة جثة طفل وعلى رقبته أثار 6 طعنات بألة حادة كانت سببا في وفاته.

الجاني هو أخوه الشاب البالغ من العمر 18 سنة، تمكنت عناصر أمن دائرة عمي موسى من القبض عليه.

حيث التحقيق جار معه لمعرفة أسباب ودوافع هذه الجريمة الشنعاء التي وقعت في أول يوم من شهرالفضيل.

وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى أمر بعرض جثة الطفل على الطب الشرعي قبل الترخيص بدفنها.