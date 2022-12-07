غليزان: شجار ينتهي بجريمة قتل قاصر بحي الوئام في وادي ارهيو

خلف شجار بين قاصرين بجريمة قتل راح ضحيتها قاصر يبلغ 16 سنة تعرض لطعنات قاتلة توفي على إثرها.

وحسب مصادر النهار اونلاين الجريمة وقعت بحي الوئام في مدينة وادي ارهيو ولاية الشلف. أين نشب شجار بين قاصرين لأسباب تبيقى لحد الان مجهولة. ليتطور بعد ذلك إلى مناوشات بينهما بالخناجر ما خلف وفاة أحدهما بعين المكان وإصابة اخر بجروح.

وعلى إثر ذلك تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.فيما تم تحويل الجاني والبالغ 19 سنة الى إستعجالات الطبية بمستشفى احمد فرانسيس بوادي ارهيو. بعد تعرضه هو الاخر لطعنات في مختلف أنحاء الجسم.

من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا اوقفت الجاني وفتحت تحقيقا في الحادثة .