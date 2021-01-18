غليزان .. صاحب جناح تربية الحيوانات بحديقة مرجة سيدي عابد يوضح حول الصور المتداولة لنفوقها

اوضح مختار بن زين صاحب جناح الحيوانات بحديقة التسلية بمرجة سيدي عابد بوادي ارهيو حجم ماتكبده من خسائر خلال 2020.

وذلك جراء نفوق عديد الحيوانات في ظروف غامضة خلال هذه السنة من خلال الصور التي تداولتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واكد لنا خلال الاتصال به ان تم تداوله حول نفوق الحيوانات هي ليست ليوم واحد.

وإنما حصيلة نفوق الحيواناته التي سهر على تربيتها خلال سنة 2020.

وأشار الشاب بن زين الى ان اسباب هذا النفوق خلال هي اطعمة السامة تناولتها.

وكشف بن زين ان مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا حول اسباب نفوق هذه الحيوانات خلال هذه الفترة.