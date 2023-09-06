قناة النهار غليزان: طاولات الإسكافيين … قبلة ذوي الدخل الضعيف لتصليح أحذية أبنائهم التلاميذ بقلم قناة النهار نشر في 06 سبتمبر 2023 - 22:25 الجزائر شارك غرِّد أرسل 15 0 رابط دائم : https://nhar.tv/IZLA8 الجزائر اقرأ أيضا المدير العام لإدارة السجون يشرف على تسليم 15 ألف مأزر لفائدة الأطفال والمعوزين قناة النهار 06 سبتمبر طاولات لبيع الكتب المستعملة والأدوات..تجارة موسمية لبعض الشباب قناة النهار 01 سبتمبر مشتلة عين آزال بسطيف تنطلق في حملات التشجير لمختلف المناطق المتضررة من الحرائق قناة النهار 24 أوت محاولات للمضاربة بمادة السكر ومصالح الرقابة تضرب بيد من حديد بتيارت قناة النهار 21 أوت بلماضي: سافرت 10 ساعات ذهاب وإياب إلى قسنطينة لمعاينة المنشآت قناة النهار 04 سبتمبر الديوان الجزائري المهني للحبوب والخضر الجافة يفتتح عشرة نقاط لبيع البقوليات بسطيف قناة النهار 25 أوت شوفو حكايتي: قصّة مؤلمة لأب محروق على إبنه الذي غادر عبر قوارب المـ ـوت قناة النهار 03 سبتمبر طالع هابط: شاهد سياسة البريكولاج في سكنات عدل بالمدية .. "بنايات الموت" قناة النهار 05 سبتمبر ببساطة / طريقة لجعل إبني متفوق في الدراسة قناة النهار 31 أوت تحسبا لموسم الحرث والبذر .. مطالب بالإسراع في تعويض الفلاحين قناة النهار 02 سبتمبر