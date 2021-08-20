قناة النهار غليزان: ظروف صعبة وغير انسانية تعيشها عائلة السيدة نصيرة بزمورة بقلم قناة النهار نشر في 20 أوت 2021 - 11:55 غليزان شارك غرِّد 33 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974550 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا/ عدد 03 أوت 2021 قناة النهار 03 أوت رئيس الجمهورية: التحريات ستظهر حقيقة إغتيال الشاب وحذاري من الوقوع في فخ المنظمتين الإرهابيتين قناة النهار 12 أوت جزائريون: موسم الإصطياف في مواجهة كورونا .. مصطفى يعاني من نظرة الناس وعمي يوسف 40 سنة دون ماء قناة النهار 01 أوت إعادة رسكلة الخشب وتحويله للوحات فنية قناة النهار 02 أوت