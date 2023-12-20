غليزان.. غلق الطريق السيار شرق-غرب في الاتجاهين اليوم

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الأربعاء، عن غلق الطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية يلل بولاية غليزان، بسبب أشغال لشركة سونلغاز.

وأوضحت الجزائرية للطرق، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن مصالح شركة سونلغاز تباشر اليوم. أشغال تمرير كابل كهربائي ذات الضغط المتوسط فوق الطريق السيار على مستوى مقطع يلل بولاية غليزان.

مؤكدة أنه تجنبا لأي خطر محتمل على سلامة مستعملي الطريق السيار ستلجأ مصالح الدوريات للجزائرية للطرق السيارة الى غلق مؤقت ومحدود في الوقت للطريق في الاتجاهين مع اعادة فتحه مباشرة بعد تمرير الكابل فوق الطريق السيار.

كما طلبت من مستعملي الطريق احترام الاشارات التنبيهية عند منطقة الاشغال و وجوب تخفيض السرعة.

وقدمت الجزائرية للطرق السيارة اعتذارها عن الازعاج الناتج عن هذه العملية، وتؤكد أخذها كل الاحتياطات اللازمة لتسهيل حركة السير.

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