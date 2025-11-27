إعــــلانات
أخبار الجزائر

غليزان: غلق الطريق السيار في الاتجاهين مؤقتا

بقلم أسماء.ع
غليزان: غلق الطريق السيار في الاتجاهين مؤقتا
  • 130
  • 0

أعلنت مصالح الدورية للجزائرية للطرق السيارة على تأمين عبور قافلة استثنائية على مستوى مقطع يلل بولاية غليزان، A3 au pk 262+388 (PK 47+445).

واشارت المصالح إلى أنها ستلجأ مصالح الدوريات للجزائرية للطرق السيارة الى غلق  مؤقت للطريق السيار في الاتجاهين . محدود في الوقت، وعلى فترات لتمكين القافلة من العبور.

ودعت  من مستعملي الطريق السيار إلى احترام الاشارات التنبيهية عند منطقة المبرمجة. للعبور القافلة مع التزامهم بتخفيض السرعة.

رابط دائم : https://nhar.tv/JIbQ0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer