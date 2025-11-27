غليزان: غلق الطريق السيار في الاتجاهين مؤقتا

أعلنت مصالح الدورية للجزائرية للطرق السيارة على تأمين عبور قافلة استثنائية على مستوى مقطع يلل بولاية غليزان، A3 au pk 262+388 (PK 47+445).

واشارت المصالح إلى أنها ستلجأ مصالح الدوريات للجزائرية للطرق السيارة الى غلق مؤقت للطريق السيار في الاتجاهين . محدود في الوقت، وعلى فترات لتمكين القافلة من العبور.

ودعت من مستعملي الطريق السيار إلى احترام الاشارات التنبيهية عند منطقة المبرمجة. للعبور القافلة مع التزامهم بتخفيض السرعة.