غليزان.. غلق مؤقت للطريق السيار شرق_غرب

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، عن غلق الطريق السيار شرق_غرب في كلا الاتجاهين على مستوى ولاية غليزان.

وأوضحت المصالح عبر صفحة “طريقي”، أنه سيتم غلق الطريق السيار شرق_غرب بالقرب من محول يلل في كلا الاتجاهين بسبب نقل حمولة ذات طابع إستثنائي.

كما أكدت أن وحداتها العاملة بالميدان متواجدة بالمكان من أجل القيام بالإجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور.

مشيرة أنه على مستعملي الطريق أخذ الحيطة والحذر، مع تخفيض السرعة عند السير.

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