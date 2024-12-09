غليزان.. غلق مؤقت للطريق السيار شرق_غرب
بقلم عايدة.ع
أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، عن غلق الطريق السيار شرق_غرب في كلا الاتجاهين على مستوى ولاية غليزان.
وأوضحت المصالح عبر صفحة “طريقي”، أنه سيتم غلق الطريق السيار شرق_غرب بالقرب من محول يلل في كلا الاتجاهين بسبب نقل حمولة ذات طابع إستثنائي.
كما أكدت أن وحداتها العاملة بالميدان متواجدة بالمكان من أجل القيام بالإجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور.
مشيرة أنه على مستعملي الطريق أخذ الحيطة والحذر، مع تخفيض السرعة عند السير.
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