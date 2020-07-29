غليزان.. غلق 304 محل تجاري بسبب الإخلال بالاجراءات الوقائية

سجلت المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بأمن ولاية غليزان خلال 21 خرجة ميدانية رفقة مديرية التجارة و مديرية البيئة و مصالح البلدية تم من خلالها مراقبة المحلات التجارية عدة مخالفات.

حيث تم رفع المخالفات على أصحابها والتي أسفرت على تسجيل عدة مخالفات وتم على إثرها تحرير 304 قرار غلق و اقتراح بالغلق.

وفي اطار محاربة التجارة الفوضوية والموازية قامت مختلف الفرق العملياتية بأمن ولاية غليزان بعملية تطهير واسعة النطاق لمحاربة ظاهرة التجارة غير الشرعية التي تؤثر على سير حركة المرور في وسط مدينة غليزان حيث مكنت العملية من حجز 405 كلغ من الخضار والفواكه بالإضافة الى 78 قطعة من الأواني المنزلية .