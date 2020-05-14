غليزان: غلق 4 محلات لصناعات الحلويات التقليدية تمارس نشاطها سرا

تمكنت مصالح أمن ولاية غليزان خلال عملية مراقبة محلات بيع الحلويات التقليدية من غلق 4 محلات خاصة بتحضير وبيع الحلويات التقليدية لمخالفة أصحابها قرار الاداري المتعلق بعدم إحترام الحجر الصحي الجزئي المطبق.

في نفس السياق تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة مازونة على اثر دوريات لعناصرها بقطاع الاختصاص من إكتشاف مرآب مفتوح يمارس نشاط تحضير وبيع الحلويات التقليدية دون القيد في السجل التجاري.

وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، مع حجز 8 أكياس سميد وزن كل واحد 10 كلغ و 3 أكياس فرينة وزن كل واحد 25 كلغ و28 .

وكذا وحدة من الزيت سعة كل واحد 5 كلغ و15 كيس سكر وزن كل واحد 25 كلغ و8 كلغ حلويات تقليدية .

حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي وتقديمه إلى العدالة.