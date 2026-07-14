غليزان.. قتيلان وجريح في حادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب بالمكان المسمى منطقة الملح، ببلدية واد الجمعة، ودائرة الحمادنة، حيث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح.

وحسب المصالح نفسها، الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنتين، وخلّف وفاة رجل يبلغ من العمر 44 سنة وطفل 05 سنوات، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة شخص آخر بجروح مختلفة يبلغ من العمر 40 سنة، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

وسُخر لهذا التدخل سيارتي إسعاف وشاحنة تدخل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور