غليزان .. قتيلان و3جرحى في حادثي مرور بكل من واد الجمعة وواريزان

تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم في حادثي مرور راح ضحيتهما شخصين واصيب ثلاثة اخرين .

الحادث الاول تمثل في دهس سيارة لشخص بمنطقة الشط ببلدية واد الجمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 4 .

الضحية لفظ انفاسه بعين المكان وحول الى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية .

اما حادث المرور الثاني الذي نجم عن الاصطدام بين سيارتين بمفترق الطرق الجعايدية على مستوى الطريق الوطني رقم 90 ببلدية واريزان ادى الى وفاة شخص في عين المكان.

واصابة 3 اخرين حولو الى مستشفى أحمد فرانسيس بوادي ارهيو فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثين .