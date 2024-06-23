غليزان.. قتيلان و4 جرحى في اصطدام بين سيارة وحافلة

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب 4 آخرين اليوم الاحد، في حادث مرور أليم بولاية غليزان.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 04، ببلدية ودائرة غليزان.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارة و حافلة، مما خلف وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، و إصابة 04 اخرين (03 في حالة حرجة) بجروح مختلفة تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.