غليزان: قتيلان و4 جرحى في حادث مرور بحد الشكالة

تسبب حادث مرور وقع ببلدية حد الشكالة ولاية غليزان. في وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عمي موسى زوال اليوم الجمعة. لأجل حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام مابين سيارتين أولى سياحية وأخرى نفعية محطمتين كليا. بالطريق الوطني رقم 90 بمنطقة البواردية ببلدية حد الشكالة دائرة عين الطارق.

كما خلّف الحادث شخصين متوفيين أخ و أخته كانتا على متن السيارة السياحية اعمارهم 68 سنة لجنس ذكر متوفي في عين المكان. و إمراة تبلغ 78 سنة توفيت عند وصولها الى عيادة عين طارق.

أما 04 ضحايا الآخرين نقلوا من طرف الخواص قبل وصول الإسعاف للحادث تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة وهم الأب 54 سنة به إصابة في الصدر و زوجته 38 سنة. بها إصابة في الرجل اليمنى و ابنتين توأمين عمرهما 06 سنوات الاولى بها ألام في الرقبة و الثانية بها حالة صدمة.

كما فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث.