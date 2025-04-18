غليزان.. قتيل وجريحان في انقلاب سيارة بـ يلل

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل، مساء اليوم الجمعة، لأجل حادث مرور مميت، يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية، على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بمنطقة الحجايجية بلدية ودائرة يلل.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين. الضحية الأول يبلغ من العمر 17 سنة متوفى متأثراً بإصابة بليغة في الرأس. الضحية الثاني يبلغ من العمر 42 سنة مصاب بجروح. الضحية الثالثة يبلغ من العمر 43 سنة مصابة بجروح متفاوتة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بيلل.