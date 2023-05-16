غليزان: قتيل و4 جرحى إثر اصطدام بين ثلاث سيارات

تسبب حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة بولاية غليزان.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان صبيحة اليوم على الساعة 08 و 40د بالطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم 04 منطقة المڨان بلدية ودائرة غليزان. لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام ثلاثة سيارات.

كما أسفر الحادث عن 04 مصابين من جنس ذكر أعمارهم “36/53 سنة” و03 سنوات مصابين بإصابات خفيفة. حيث أنه كان من بين المصابين شخص محصور داخل سيارة رونو 19 يبلغ من العمر 52 سنة متعدد الإصابات في حالة خطيرة. حيث تدخلت نجدتنا على جناح السرعة لتحريره وتقديم الإسعافات الأولية و إجلائه إلى مستشفى غليزان. غير أنه توفي بالمستشفى.