غليزان: قطار كوراديا يدهس أربعيني بوادي ارهيو
تدخلت زوال اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي رهيو لولاية غليزان من أجل حادث مميت يتمثل في إصطدام القطار السريع كوراديا بشخص اربعيني.
الضحية متوفي في عين المكان من جنس ذكر ويبلغ حوالي 44 سنة و هذا على بعد حوالي 200 متر عن محطة القطار لوادي أرهيو في إتجاه وهران .
و في هذا السياق مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادث.
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غليزان: إنقاذ 4 أشخاص تعرضو للإختناق بالغاز في حي الإنتصار
تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بولاية غليزان ليلة أمس، من أجل إختناق 4 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة الموجود داخل غرفة بحي الإنتصار.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إنقاذ شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 44 سنة و13 سنة. بالإضافة إلى بنتين يبلغان من العمر 16 سنة و06 سنوات،
قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان. وتم تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف غليزان.
الشلف: تسجيل 3 إنقطاعات جزئية في شبكة الطرقات بسبب السيول الجارفة
تسببت اليوم، الأمطار الغزيرة المتساقطة على مختلف بلديات ولاية الشلف منذ ليلة أمس في حصول إنهارات للتربة في 3 مناطق. على مستوى شبكة الطرقات بسبب قوة السيول الجارفة المحملة بالأتربة والأوحال.
حيث تم تسجيل إنقطاع جزئي على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة قيصر بعد إنهيار الأتربة والحجارة بنفس النقطة. التي شهدت قبل أيام إنهيار صخري بفعل التساقط الغزير للأمطار.
كما تسببت السيول الجارفة في إنجراف التربة في موقعين بالطريق الولائي101 في جزئيه اللذان يربطان تاجنة بالهرانفة وعين أمران.
وأشار اليوم، بيان صادر عن مديرية الحماية المدنية، إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لإزالة الأوحال والأتربة من الأجزاء المتضررة.
فضلا عن تأمين حركة مرور السيارات التي بطريق قيصر بعد تصليح موضع الإنقطاع الجزئي.
فيما تبقى الأجزاء المتضررة جوئيا بالطريق الولائي رقم 101 على حالها بفعل الإنجراف الكبير الذي طالها.
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