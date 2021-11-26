غليزان: قطار كوراديا يدهس أربعيني بوادي ارهيو

تدخلت زوال اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي رهيو لولاية غليزان من أجل حادث مميت يتمثل في إصطدام القطار السريع كوراديا بشخص اربعيني.

الضحية متوفي في عين المكان من جنس ذكر ويبلغ حوالي 44 سنة و هذا على بعد حوالي 200 متر عن محطة القطار لوادي أرهيو في إتجاه وهران .

و في هذا السياق مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادث.

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