غليزان: مجهولون يسرقون 30 رأس غنم..الزوايل كامل داوهم خلاولي 3 نعجات

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حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجديوية بولاية غليزان، كمية معتبرة من المواد الأساسية المدعمة بمخزن غير مصرح به.

حيث تمثلت في 526 قارورة زيت المائدة المدعم نوع إيليو و لابال بمختلف الأحجام.

بالإضافة إلى 32 قنطار و30 كغ من مادة السكر داخل المستودع.

وعلى إثر ذلك تم حجز السلعة، واقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجديوية من أجل مواصلة التحقيق، ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تمكنت كل من عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو و عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية غليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف 03 أشخاص وحجز 990 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية من قبل عناصر الشرطة بأمن دائرة وادي ارهيو. على مستوى المدخل الشمالي للمدينة. أفضت إلى توقيف شخص على متن مركبة من نوع رونو كونقو.

كما تم بعد إخضاع المشتبه فيه إلى عملية المراقبة الأمنية و التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط داخل الصندوق الخلفي للمركبة 900 قرص مهلوس.

وفي نفس السياق تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص و حجز كمية من المؤثرات العقلية من دواء (بريغابالين).

وجاءت العملية على إثر دوريات لذات الفرقة على مستوى إحدى الأحياء الشعبية. أين لفت إنتباههم لشخصين مشبوهين يقومان بترويج الممنوعات. و اللذان حاولا الفرار لدى مشاهدة قوات الشرطة. ليتم توقيف أحد المشتبه فيهما و ضبط بحوزته 90 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريغابالين). بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

كما أن التحريات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شريكه في العملية. وتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.