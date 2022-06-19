غليزان..مختل عقلي يوجه طعنات قاتلة لدركي بالفرقة الاقليمية ببلدية واد سلام

لفظ،مساء اليوم الأحد، دركي بالفرقة الاقليمية لدرك الوطني ببلدية واد سلام انفاسه وهو في طريقه إلى مستشفى الرحوية بولاية تيارت.

وذلك بعد ان وجه له شخص يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية طعنات قاتلة، باغته بها بعدما كان أفراد الفرقة الدرك الوطني بواد سلام دائرة منداس يحاولون تحويله إلى مستشفى الامراض العقلية بيلل، فيما تم توقيف الجاني.

ويبلغ الفقيد عمره 23سنة و ينحدر من بلدية درارية بالعاصمة.