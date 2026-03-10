غليزان.. مداهمة ورشة سرية وحجز قرابة قنطارين زلابية وقلب اللوز

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيلل في غليزان، من اكتشاف محل تجاري لصناعة الحلويات التقليدية “مادتي الزلابية وقلب اللوز” غير مطابق لقواعد الصحة ولايحترم شروط النظافة في التحضير ونقل وتوزيع الحلويات على مختلف المحلات بقرى بلدية يلل.

وتعود العملية إلى قيام أفراد الفرقة بتوقيف سيارة نفعية وبعد تفتيشها تبين أنها تحمل كميات كبيرة من حلويات الزلابية وقلب اللوز. دون مراعاة أدنى شروط النظافةموجهة للتوزيع على مختلف المحلات. ليتم توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد تحديد هوية صاحب المحل وعنوانه، تم الإستعانة بممثلين عن المفتشية الإقليمية للتجارة ومكتب النظافة وحفظ الصحة لبلدية يلل. تمت مداهمة المحل.

وأسفرت العملية عن إتلاف 135 كلغ من مادة الزلابية، و32 كلغ من مادة قلب اللوز. و10 لتر من زيت المائدة، و150 كلغ من مادة العسل و10 كلغ من مادة الخميرة.

كما تم رفع عدة مخالفات ضد صاحب المحل، وبعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة سيتم إرسال ملف المعني إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.