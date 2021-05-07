غليزان.. مصالح أمن دائرة جديوية تحجز 86 كلغ من اللحوم غير صالحة للاستهلاك

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غليزان.. مصالح أمن دائرة جديوية تحجز 86 كلغ من اللحوم غير صالحة للاستهلاك
بقلم حمزة زروقي

تمكنت مصالح أمن دائرة جديوية من حجز 86 كلغ من اللحوم الحمراء كانت موجهة لغرض الإستهلاك.

هذه الكمية تم حجزها إثر دورية، أين تم توقيف مركبة من نوع رونو كونغو بعد المراقبة الإدارية و تفتيشها ضبط بالصندوق الخلفي للمركبة على خمسة (05) مواشي نعاج كانت مذبوحة قدر وزنها بـ:86 كلغ.

اللحوم كانت موجهة إلى أصحاب المحلات لغرض بيعها، حيث كانت منعدمة النظافة و لا يحوز صاحبها على شهادة طبية تتثبت صلاحيتها، و منقولة في مركبة غير مهيأة لعدم مراعاتها شروط النقل و التبريد .

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه عن مخالفة الذبح غير الشرعي للحوم الحمراء مع النقل في مركبة غير مهيأة.


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