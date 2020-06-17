غليزان: مصالح الأمن تحجز أزيد من 26 قنطار من المواد الإستهلاكية سريعة التلف

تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر من اكتشاف مستودع بداخله مواد غذائية سريعة التلف، وهذا بعد معلومات مؤكدة بوجود تاجر يقوم باستغلال أحد المستودعات الى مكان لتخزين الأجبان و الكاشير بمختلف أنواعه.

و بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش المستودع أين تم معاينة مواد غذائية سريعة التلف موجهة للاستهلاك موضوعة في ظروف غير مهيأة للتخزين والتبريد وتنعدم فيها شروط النظافة.

و قدرت الكمية بـ 2878 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام بوزن 26 قنطار و 45 كلغ حيث تم حجزها واتلافها رفقة ممثل عن مكتب حفظ الصحة ببلدية غليزان و مفتش بيطري رئيسي تابع للمصالح الفلاحية.