غليزان..مصالح الأمن تسترجع سيارة وشاحنة مسروقتين

استرجعت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان مركبة مسروقة بجميع وثائقها في ظرف قياسي.

وجاءت القضية إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين ، مفادها تعرض مركبته من نوع رونو كونغو التي كانت مركونة في حالة تشغيل أمام المرأب الكائن قرب مسكنه العائلي.

وعلى الفور تم مباشرة الأبحاث والتحريات وبالتنسيق مع الفرق المتواجدة في الميدان وتفعيلا للعنصر الاستعلاماتي.

ليتم تحديد هوية أربعة مشتبه فيهم ، مسبوقين قضائيا وتوقيفهم في ظرف وجيز مع إسترجاع المركبة وجميع وثائقها.

كما تمكنت مصالح أمن دائرة الحمادنة بأمن ولاية غليزان من توقيف شاحنة محل بحث.

وجاءت القضية جاءت على إثر نصب حاجز أمني بالمدخل الشرقي لمدينة الحمادنة ومن خلال عملية مراقبة الأشخاص والمركبات ، تم توقيف شاحنة من نوع JMC.

وبعد إخضاعها لعملية المراقبة الادارية والتنقيط تبين أنها محل بحث من إحدى ولايات وسط البلاد.