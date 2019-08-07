غليزان: مصالح الأمن تطيح بعصابة تحترف سرقة المنازل 

أخبار الجزائر
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غليزان: مصالح الأمن تطيح بعصابة تحترف سرقة المنازل 
بقلم حمزة زروقي

تمكنت مصالح  الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث، في غليزان، من توقيف عصابة متكونة من 3 أشخاص، واسترجاع دراجتين ناريتين من الحجم الكبير.

القضية جاءت بعد عملية السرقة بالتسلق والكسر، التي طالت أحد المساكن، واستهدفت مبلغ مالي مقدر بـ140 مليون سنتيم.

بعد التحريات التي باشرتها ذات المصالح، تمكنت من توقيف 3 أشخاص، وحجز واسترجاع دراجتين ناريتين من الحجم الكبير.

حيث قام المشتبه فيهم، بشراء الدراجات النارية، من الأموال المسروقة.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية.


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