غليزان: مصالح الأمن توقف شخصين بحوزتهما 3476 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة.

وتتكون الشبكة الإجرامية من شخصين مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية من دواء البريغابالين. وبناءا على عمل إستعلاماتي مسبق يفيد بوجود شخصين مشتبه فيهما بصدد نقل كمية من الأقراص المهلوسة قصد ترويجها بمدينة غليزان.

وبعد عملية الترصد تم توقيفهما وضبط بحوزتهما على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ3476 كبسولة من المؤثرات العقلية “بريغابالين”.

، كما تم حجز 03 هواتف نقالة كانت تستعمل في عملية تسهيل نقل وترويج هذه المؤثرات العقلية. وعليه تم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.

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تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI أم البواقي توقف مشتبه فيهما وتحجز 274 ورقة نقدية مزورة فئة 2000 دج.

القضية جاءت بعد ورود معلومات عن أشخاص بصدد التحضير لعملية الوضع للتداول مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية. على مستوى مدينة أم البواقي.

على الفور تم وضع خطة أمنية مدروسة تم من خلالها توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و27 سنة. ضبط بحوزتهما كيس به 274 ورقة نقدية من فئة 2000 دج ما يعادل قيمة 548000 دج. ليتضح فيما بعد أنها أوراق نقدية مزورة.

المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية، لينجز ضدهما ملفا جزائيا. عن قضية “التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني تفوق 500.000 دج. وطرحها للتداول بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة”، قدما بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة أم البواقي.

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