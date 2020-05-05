تمكنت مصالح إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية واد ارهيو بولاية غليزان من الإشراف و المساعدة على توليد امرأة وهذا بحي خرماشة .
وجاءفي بيان للحماية المدنية، أن تدخل الحماية كان خلال الساعة06 سا و 56 د وهي العملية الثانية في ظرف 72 ساعة.
حيث تم تحويل المرأة رفقة مولودتها الى مستشفى واد ارهيو وهي في حالة مستقرة و عادية.
غليزان: مصالح الحماية المدنية تنجح في توليد إمرأة بسيارة الإسعاف
تمكنت مصالح إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية واد ارهيو بولاية غليزان من الإشراف و المساعدة على توليد امرأة وهذا بحي خرماشة .
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