غليزان: مصالح الحماية المدنية تنجح في توليد إمرأة بسيارة الإسعاف

تمكنت مصالح إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية واد ارهيو بولاية غليزان من الإشراف و المساعدة على توليد امرأة وهذا بحي خرماشة .

وجاءفي بيان للحماية المدنية، أن تدخل الحماية كان خلال الساعة06 سا و 56 د وهي العملية الثانية في ظرف 72 ساعة.

حيث تم تحويل المرأة رفقة مولودتها الى مستشفى واد ارهيو وهي في حالة مستقرة و عادية.