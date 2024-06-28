غليزان.. مصالح الدرك تحجز 920 قرص مهلوس بالطريق السيارشرق-غرب

تمكن أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، من حجز 920 قرص مهلوس نوع إكستازي، ضبطت بحوزة شخص عشريني كان يخبأها في كيس بلاستيكي داخل جوارب بأغراضه الشخصية.

العملية جاءت أثناء توقيف سيارة أجرة على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق-غرب بوادي ارهيو، كانت قادمة من ولاية وهران بإتجاه ولاية الجزائر العاصمة، وتفتيش ركابها تفتيشا أمنيا دقيقا بالإستعانة بالثنائي السينوتقني، أين تم توقيف المعني وتسليمه رفقة المحجوزات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمري لمواصلة التحقيق. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما والمحجوزات أمام السلطات القضائية المختصة.