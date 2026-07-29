غليزان.. مصالح الأمن تطيح بمجرم خطير محل 17 أمرًا قضائيًا بالبحث

تمكنت فرقة التفويضات القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف مجرم خطير كان محل بحث بموجب 17 أمرًا قضائيًا، عقب تحريات مكثفة.

ويتابع المشتبه فيه في قضايا عدة، أبرزها جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي لفقدان القدرة على استعمال أحد الأعضاء، والاختطاف.

إلى جانب تكوين جمعية أشرار، والسرقة المشددة، والتهديد، وانتهاك حرمة مسكن، والمساس بحرمة الحياة الخاصة بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، حيث أمر بإيداعه الحبس بمؤسسة الوقاية بغليزان.