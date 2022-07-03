غليزان ..مصرع ستيني بعد سقوطه من أعلى شجرة ببلدية سوق الحد

لقي ستيني مصرعه، اليوم الأحد، متأثرا بجراحه بعد سقوطه من شجرة ببلدية سوق الحد دائرة الرمكة بولاية غليزان.

ويبلغ الضحية 62 سنة ويقطن بولاية مستغانم، اين كان في زيارة لاخيه الساكن ببلدية سوق الحد.

ولمساعدة أخيه على قطع أغصان الاشجار، أين سقط من أعلى شجرة واصطدم رأسه بجدار أسفل الشجرة.

ليحوله اهله على جناح السرعة الى مستشفى عمي موسى المختلط في حالة حرجة، حيث قدمت له كل الاسعافات الطبية اللازمة قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي لوهران وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.