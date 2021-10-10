غليزان: مصرع شاب بعد تعرضه لصعقة كهربائية ببلدية واد ارهيو

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحي شبيرة دائرة وادي أرهيو ولاية غليزان. لأجل تحويل جثة شخص تعرض لصعقة كهربائية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشخص يبلغ من العمر 36 سنة متوفي في عين المكان. وقد تعرض لصعقة كهربائية مع تقديم الإسعافات الأولية له في عين المكان. الضحية تعرض لصعقة كهربائية في الطابق الثاني لبناية في طور الإنجاز بعد ملامسته لخيط كهربائي (30 ألف فولط) بواسطة قضيب حديدي. ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد فرنسيس بوادي أرهيو.

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