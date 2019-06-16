غليزان: مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 7 بجديوية

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخرين بجروح خطيرة في حادث مرور، وقع عصر اليوم إثر انحراف سيارة وانقلابها ثم اصطدامها

بقناة للسقي بالطريق الولائي رقم 7بالمدخل الشمالي لجديوية، مما تسبب في مصرع شاب بعين المكان يبلغ من العمر 28 سنة.

واصيب اثنين آخرين يبلغان من العمر 27 و29 سنة بجروح خطيرة، حيث تم تحويلهم نحو مصلحتي حفظ الجثث والإستعجالات

بالعيادة المتعددة الخدمات بجديوية من طرف مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية، ثم نحو مستشفى وادي ارهيو، ونظرا لخطورة الاصابة،

فقد تم تحويلهما إلى مستشفى وهران الجامعي، كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث الاليم.