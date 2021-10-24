غليزان: مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين في حادث مرور بواد الجمعة

تدخلت الحماية المدنية بالحمادنة ولاية غليزان، ليلة أمس لأجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام سيارة سياحية واخرى نفعية بالطريق الوطني رقم 90 بمنطقة الحمر بلدية واد الجمعة دائرة الحمادنة.

وأسفر الحادث على أربعة ضحايا منهم إثنين متوفيين في عين المكان يبلغان من العمر 27 و 38 سنة. وذلك بسبب اصابتهما الخطيرة على مستوى الرأس. تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى غليزان. أما الجريحين يبلغان 23 سنة و 44 سنة تم تقديم لهما الاسعافات الاولية وتحويلهما الى عيادة المتعددة الخدمات بالحمادنة .

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