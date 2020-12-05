غليزان: مصرع شخصين واصابة 4 آخرين في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 أخرين، مساء اليوم، في حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب منطقة الزاوية بولاية غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت وحدتها بدائرة الحمادنة لاجل حادث مرور تمثل في إصطدام ثلاثة سيارات نفعية.

وذلك على مستوى الطريق السيار شرق غرب منطقة الزاوية بلدية وادي الجمعة، أسفر عن وفاة رعيتين أجنبيتين من جنس ذكر (جنسية صينية).

حيث يبلغان من العمر حوالي 50 سنة، كما أصيب 4 أشخاص يتراوح أعماهم ما بين 25 و 68 سنة، اين تم إسعافهم و إجلاؤهم الى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.