غليزان..مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق الرابع لعمارة وسط مدينة عمي موسى

لفظت أمسية اليوم فتاة أنفاسها الأخيرة بمستشفى وهران الجامعي، متأثرة بالكسور الجروح عميقة تعرضت لها بعد سقوطها من الطابق الرابع بإحدى العمارات بحي نفطال وسط مدينة عمي موسى.

الضحية تبلغ 27 سنة هوت من نافذة مسكن والدها الواقع بالطابق الرابع حوالي منتصف النهار حيث تعرضت لكسر في الحوض وجرح عميق في الرأس وأخر على مستوى الذراع الأيسر.

ليتدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لعمي موسىلنقلها الى مستشفى المجاهد الحاج بن علة بعمي موسى ونظرا لخطورة وضعها الصحي حولت استعجاليا لمستشفى وهران الجامعي أين فارقت الحياة، فيما مازالت التحقيقات متواصلة لمعرفة أسباب هذا الحادث.