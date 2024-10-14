قناة النهار غليزان: مطالب بتعميم إجراء الخبرة العمرانية للمدارس القديمة بقلم الجزائر نشر في 14 أكتوبر 2024 - 21:38 algeria شارك غرِّد أرسل 14 0 رابط دائم : https://nhar.tv/xLeVF الجزائر اقرأ أيضا كمال مهوي: إبراهيم مازة لاعب ممتاز ولازم يكون أساسي رغم صغر سنه وما نخليهش عامين كيما بن ناصر" قناة النهار 12 أكتوبر طالع هابط: مشروع إزدواجية الطريق رقم 1 شمال جنوب.. "كملوه وخلاو الجلفة تعاني" قناة النهار 13 أكتوبر جزائريون: في التفاتة للمراة الريفية.. عجائز يستفدن من جولة تنزه بشاطىء تيشي قناة النهار 30 سبتمبر طالع هابط : بقر وسط العمارات والأحياء السكنية بالمدينة الجديدة ذراع الريش بعنابة قناة النهار 24 سبتمبر الشيف شهرزاد: "انا ماشي زواخة بصح ضروني بزاف بهذي الكلمة" قناة النهار 13 أكتوبر جزائريون: النصب والاحتيال الإلكتروني .. منصات وهمية لتنظيم رحلات سياحية قناة النهار 30 سبتمبر رئيسة جمهورية الهند: شرف لي أن أقوم بهذه الزيارة الأولى إلى الجزائر قناة النهار 14 أكتوبر الرئيس تبون يؤكد تمسك البلدين بإحترام مخرجات مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية قناة النهار 14 أكتوبر مالية: ضعف المنحة السياحية .. الأزمة تنفرج قريبا قناة النهار 07 أكتوبر أعمر تاقجوت :" نعرف واش كاين في المؤسسات 2 يخدمو و8 مايخدموش" قناة النهار 02 أكتوبر