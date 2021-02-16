غليزان.. مقتل اربعيني بطعنات خنجر ببلدية مديونة

لقي اربعيني مصرعه بعد تلقيه لعدة طعنات على مستوى الجسم والجريمة وقعت وسط بلدية مديونة.

الضحية نقل الى العيادة المتعددة الخدمات بمديونة ليلفظ انفاسه الاخيرة قبل وصوله الى مستشفى أحمد بن حتشي بمازونة .

الجاني في الثلاثنيات من العمر ألقي عليه القبض من قبل مصالح الأمن بعد أن فر وفي يده أداة الجريمة التي القى بها بالمخرج الشمالي للبلدية.

اسباب الحادثة تعود إلى خلافات عائلية بين الضحية والجاني الذين ينحدران من منطقة اولاد هلال ببلدية مديونة.

من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا في هذه الحادثة.