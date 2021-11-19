غليزان: مقتل شاب بطعنات خنجر بمدينة جديوية

استيقظ صببحة اليوم سكان مدينة جديويةبولاية غليزان على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر.

في هذا السياق تعرض الضحية لطعنة قاتلة على مستوى القلب بواسطة آلة حادة على يد شخص آخر باغته داخل محل التجاري.

الكائن بشارع رباح عبدالقادر بمحاذاة مركز الضمان الاجتماعي بذات البلدية.حيث لفظ انفاسه الأخيرة بعين المكان .

ويبلغ الضحية 24 سنة تم تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية بالوحدة الثانوية بجديوية لمصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بجديوية.

من جهتها باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الجريمة حيث تم توقيف الجاني فور ارتكابه للجريمة.

بالمقابل وحسب المعلومات الأولية فإن الجاني يعاني من إضطربات عقلية في انتظار ماستسفر عنه نتائج التحقيقات الأمنية.

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غليزان..إصابة 3 اشخاص اثر اصطدام شاحنة صغيرة بجدار عمارة

كما تدخلت مساء اليوم مصالح الحماية المدنية، لأجل حادث تمثل في اصطدام شاحنة صغيرة بجدار أحد العمارات بحي المركبات وسط مدينة غليزان بسبب عطل في الفرامل.

الحادث خلف إصابة 3اشخاص هم رجل وإمرأتين تعرضوا لاصابات خفيفة.

فيما تعرض السائق لجروح على مستوى الرأس، ليتم نقلهم الى مستشفى محمد بوضياف لتلقي العلاج.

غليزان: الإطاحة بعصابة تزرع الرعب وتروّج المخدرات

كما تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية غليزان من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 12 شخص. تورطوا في قضية تكوين عصابات أحياء، مع الترويج للأقراص المهلوسة والمخدرات.

في هذا السياق جاءت عملية التوقيف بعد معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق يشكلون عصابات أحياء.

كما يقومون بترهيب السكان والإخلال بالنظام العام عن طريق المشاجرة في الطريق العام بإستعمال أسلحة بيضاء.

بالمقابل يقوم الموقوفين بترويج مختلف أنواع الممنوعات على مستوى أحياء و شوارع مدينة مازونة. على الفور وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا

كما تنقلت ذات الفرقة مدعمة بمختلف فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومجهزين بكافة الوسائل المادية المسخرة قانونا.