غليزان.. منع بيع وعرض السلع على حواف الطريق السيار شرق-غرب

أصدر والي ولاية غليزان، مجوبي سامي، قرار يمنع منعا باتا عرض وبيع السلع على مستوى حواف الشريط الإستعجالي للطريق السيار شرق-غرب في شطره الذي يمر بولاية غليزان.

وأوضح بيان للولاية، أنه بالنظر لما تشكله عملية بيع السلع بالطريق السيار شرق غرب من خطورة على حياة الباعة. و بالنظر لما أصبحت تشهده الطريق السيار من حوادث، تقرر منع عرض وبيع السلع على مستوى حواف الشريط الإستعجالي بالولاية.

وأكدت السلطات أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يتعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا الشأن.

كما أشار المصدر نفسه، أنه تم تكليف كل من الأمين العام للولاية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس أمن الولاية، مديرة التقنين و الشؤون و العامة، مدير الأشغال العمومية، مدير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار، مع إدرج هذا القرار ضمن نشرة القرارات الإدارية للولاية.

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