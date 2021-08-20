قناة النهار غليزان: هشام..قلب عامر بحفظ القرآن وصوت يريح النفس بقلم قناة النهار نشر في 20 أوت 2021 - 10:31 غليزان شارك غرِّد 85 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974505 اقرأ أيضا ألو فارس: طاجين اللحم والفلفل الحلو وصباعتين العروسة قناة النهار 01 أوت جزائريون: عمي يوسف .. إمتنع عن شرب الماء لأكثر من 40 سنة قناة النهار 01 أوت أبرز ما تضمنه الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية قناة النهار 18 أوت برنامج سري جداً يكشف حقائق مثيرة حول نقص الاكسجين ومـ ـحاربة الإستغلاليين قناة النهار 03 أوت