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قناة النهار

غليزان: هشام..قلب عامر بحفظ القرآن وصوت يريح النفس

بقلم قناة النهار
غليزان: هشام..قلب عامر بحفظ القرآن وصوت يريح النفس
غليزان
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