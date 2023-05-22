غليزان ..والي الولاية يجمد مجـلسي بلديتي  غليزان والمطمر

اصدر والي ولاية غليزان “عبد السلام لكحل عياط” قرارين ولائيين يقضيان بتفعيل سلطة حلول ” تجمـيد” والي الولاية في تسيير مجلسي كلا من بلدية المطمر وبلدية غليزان. وذلك حسب البيان الرسمي للولاية.

وأوضح بيان مصالح الولاية أن قرار التجميد جاء بسبب وضعية الإنسداد التي ثبتث على مستوى هاذين المجلسين وتعطيل مصالح المواطنين والسير العادي للمرفق العمومي. وكذلك عرقلة انطلاق المشاريع التنموية المسجلة سنة 2023. ناهيك عن التجاوزات المسجلة على مستوى بلدية غليزان بخصوص إجراءات منح الصفقات والاستشارات العمومية التي كانت محل تحقيق إداري.

وعليه أوكل تسيير بلدية المطمر الى رئيس دائرة المطمر بينما كلف رئيس دائرة غليزان بتسيير بلدية غليزان.