غليزان.. والي الولاية يستقبل الشاب من بلدية الرمكة بعد الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

إستقبل صبيحة اليوم والي ولاية غليزان “سامي مجوبي” الشاب” فريد ميداني”. وهذا بعد الفيديو التي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال اللقاء تم التطرق إلى مجريات الزيارة وما تبعها من تأويلات. حيث أن المعني (فريد ميداني) كان حاضرا في عدة نقاط من الزيارة لم يتم إظهارها واختصر الترويج لمقطع وحيد لغاية ما. حسب بيان الولاية.

للاشارة فإن الفيديو أثار ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وهو يحاول طرح انشغالات سكان بلديته.