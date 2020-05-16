غليزان.. وزارة البيئة تسلم شحنة من الألبسة الوقائية لعمال النظافة وعمال قطاع الصحة

سلمت، اليوم السبت، الوكالة الوطنية للنفايات بولاية غليزان شحنة تمثلت في الألبسة الوقائية لعمال النظافة وعمال قطاع الصحة.

نشرت، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، نصيرة بن حراث، عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه ومواصلة لبرنامج وزارة البيئة من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وفي إطار مساهمات القطاع ودعمها للولايات المتضررة من الجائحة، قام المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات ممثلا عنا بغليزان بتسليم شحنة تمثلت في ألبسة الوقاية لعمال النظافة وعمال قطاع الصحة وكذا كميات هامة من مواد التعقيم.

واضافت انه تم ايضا توزيع قفف غذائية من مساهمات المرصد الوطني للتنمية المستدامة “oned” لفائدة العائلات المحتاجة المتواجدة بمناطق الظل.