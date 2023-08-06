غليزان.. وزيرا الداخلية والتضامن يعزيان عائلة الشهيد الرايس عدة

يواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، تقديم تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعائلات ضحايا الحرائق، أن حط الرحال بولاية غليزان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني الرايس عدة.

وبعد تقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني الرايس عدة، أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي. الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الاخيرة، قدم الوزيران للعائلة الاعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية.

كما جدد الوزير ثناءه على استبسال شباب الجزائر من منتسبي الجيش الوطني الشعبي في سبيل الدفاع عن الوطن.