غليزان: وفاة أربعيني في حادث مرور بالخلايف في منداس

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة منداس مساء اليوم الاربعاء لأجل حادث مرور بدوار الخلايف طريق بلدي مؤدي إلى عرش بني يسعد بلدية منداس .

الحادث تمثل في إصطدام سيارة سياحية بشاحنة ثم إصطداهما بصخرة على حافة الطريق وكان الإصطدام متبوعا بإندلاع حريق للسيارة سائق السيارة تم تحريره من طرف مواطنين قبل وصول النجدة المتدخلة.

وبعد وصول النجدة وتقيم الوظائف الحيوية للسائق الذي كان فاقدا للوعي ولم يتعرض لأي اصابة اوحروق نتيجة اشتعال السيارة تم تقديم الإسعافات الاولية له عن طريق الانعاش القلبي الرئوي وتحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات بمنداس.

أين أكد الطبيب المداوم وفاة الضحية الذي يبلغ من السن حوالي 42 سنة. كما قامت مصالح الحماية المدنية بإخماد حريق السيارة.