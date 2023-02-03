غليزان.. وفاة إمرأة إختناقا بالغاز المنبعث من “طابونة”

لقيت إمرأة حتفها، مساء اليوم الجمعة، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية غليزان. حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية .

وأوضح المصدر نفسه، فإن الضحية عثر عليها متوفية داخل الحمام، اثر استنشاقها غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الطابونة بحي بلحوسين بن عودة 50 مسكن بلدية زمورة ولاية .

و قد تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

وبذلك يوصل غاز احادي اكسيد الكربون حصد الضحايا رغم الحملات التحسيسية و النصائح التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية.