غليزان.. وفاة إمرأة إختناقا بالغاز المنبعث من “طابونة”
بقلم خالد زوبيري
لقيت إمرأة حتفها، مساء اليوم الجمعة، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية غليزان. حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية .
وأوضح المصدر نفسه، فإن الضحية عثر عليها متوفية داخل الحمام، اثر استنشاقها غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الطابونة بحي بلحوسين بن عودة 50 مسكن بلدية زمورة ولاية .
و قد تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.
وبذلك يوصل غاز احادي اكسيد الكربون حصد الضحايا رغم الحملات التحسيسية و النصائح التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية.
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