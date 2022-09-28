غليزان.. وفاة إمرأة وإصابة شخصين اخرين في حادث مرور ببلدية واريزان

تدخلت وحدة وادي ارهيو، مساء اليوم الاربعاء، لأجل حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام مابين سيارتين سياحيتين بالطريق الوطني رقم 90 منطقة السبالة لبلدية واريزان و دائرة وادي ارهيو.

وخلف هذ الحادث وفاة إمراة ووإصابة شخصين، كانا على نفس السيارة من نوع رونو سامبول.

الضحية الاولى متوفية في عين المكان من جنس أنثى تبلغ من العمر 42سنة، ومصابان من جنس ذكر 70سنة سائق للسيارة به ألام على مستوى الظهر .

و47 سنة به ألام على مستوى الصدر وصدمة، حيث قدمت لهم الاسعافات الاولية وتم تحويلهم مباشرة الى مستشفى وادي ارهيو .