غليزان.. وفاة إمرأة وإصابة 4 آخرين في حادث مرور

ﺗﺪﺧﻠﺖ وﺣﺪة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻨﺪاس، ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻟﻴﻮم الثلاثاء، لأﺟﻞ ﺣﺎدث ﻣﺮور ﻣﻤﻴﺖ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺤﺮاف ﺳﻴﺎرة وإﺻﻄﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸﺎﺣﻨﺔ ذات ﻣﻘﻄﻮرة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﺪة اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ 23 ﺑﻠﺪﻳة سيدي لزرق.

الحادث ﺧﻠﻒ وﻓﺎة ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ أﻧﺜﻰ 34 ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻮﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﺐ المناوب و 04 ﺟﺮﺣﻰ من جنس أﻧﺜﻰ 80ﺳﻨﺔ. وأﻧﺜﻰ 45ﺳﻨﺔ وﻃﻔﻠﺔ 9ﺳﻨﻮات و 6ﺳﻨﻮات ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﺻﺪﻣﺔ ورﺿﻴﻊ 2ﺳﻨﻮات ورﺟﻞ 40 ﺳﻨﺔ.

حيث ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻬﻢ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وتحويلهم إﱃ الﻋﻴﺎدة المتعددة الخدمات بﻣﻨﺪاس و زﻣﻮرة .